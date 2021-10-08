 

Прохладнее, но без осадков. В Укргидрометцентре рассказали о погоде на выходные

08.10.2021, 13:42, Новости дня
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“Неизменным спонсором такой погоды выступает антициклон, но будет несколько прохладнее, особенно по ночам за счет того, что воздушные потоки будут преобладать с северо-востока и принесут прохладную воздушную массу. А если в ночные часы будет ясное небо, столбики термометров могут иногда опускаться до 0 °C, а то и ниже”, – отметили синоптики.

Ближайшие трое суток в Украине без осадков, на юге  и в Приазовье местами порывы ветра 15–20 м/с. Температура ночью от +4 °C до -2 °C, в юго-восточной части+ 2…+8 °C; днем +9…+15 °C. 9 октября на Закарпатье до +17 °C.

https://www.facebook.com/UkrHMC/videos/413254813502889/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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