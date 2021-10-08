Нардеп Скороход после известия о смерти Полякова дважды потеряла сознание в Раде, ей вызвали “скорую” – депутат Лубинец

“Срочно вызвали “скорую” и на данный момент она находится в больнице”, – сказал Лубинец.

Лубинец предположил что у Скороход повысилось давление после сообщения о смерти ее коллеги Антона Полякова.

“В нашей группе всего 22 человека, и мы достаточно хорошо общаемся друг с другом… Госпожа Анна сидит [на заседаниях парламента] рядом с Антоном, они больше всего общались. Я думаю, что это ее реакция на то, что он погиб”, – сказал нардеп.

Он отметил, что ее пытались привести в чувство, но это “не очень получилось: ей стало немножко легче, но потом она снова потеряла сознание, поэтому решили срочно отправлять ее в больницу”.

“Украинская правда” пишет со ссылкой на очевидцев, что Скороход была в состоянии шока, “пыталась дозвониться до умершего Полякова и кричала, что беременна”.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил в партийных чатах в соцсети, что Поляков в последнее время жил вместе с Скороход, но она от него ушла, утверждает “Украинская правда” со ссылкой на источники во фракции. Сообщается, что нардеп тяжело переживал разрыв, для него это было трагедией.

Поляков и Скороход избирались в Раду по мажоритарным округам от партии “Слуга народа”, но их обоих исключили из фракции в ноябре 2019 – первый замглавы фракции Александр Корниенко заявлял в интервью НВ, что Скороход якобы предлагала деньги коллегам, а Поляков не голосовал за важные для фракции законопроекты.

Нардепы намеревались создать свою депутатскую группу, но летом 2020 года сперва Поляков, а позднее и Скороход вошли в группу “За майбутнє”.

В июне этого года журналисты “Украинской правды. Tabloid” видели их отдыхающими вместе во Львове.

Скороход замужем за уроженцем Узбекистана, бывшим российским банкиром, ныне собственником строительного бизнеса в Украине Алексеем Алякиным, писала “Украинская правда”. В феврале прошлого года у нее родился сын.

У Полякова осталось две дочери от жены Галины, свою семью он упоминал в декларации 2019 года.

Контекст:

Полякова умер в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

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