В “Метинвесте” заявили, что в Украине государство не помогало отрасли 15 лет

“В Украине никакой помощи металлургии последние лет 15 точно не было. Нагрузка только повышалась. Внутренний рынок сократился – его никто не стимулировал, разве что только последние пару лет через инфраструктурное строительство”, – отметил руководитель компании.

Он добавил, что с целью наполнения бюджета менять налоговую политику нельзя.

“Политики применяют другой аргумент: у металлургов много денег – пусть они поделятся. Но здесь есть одна проблема. Ни одна нормальная страна не меняет налоговую политику для того, чтобы наполнить бюджет. Для наполнения бюджета просто улучшается фискальная дисциплина, с которой непочатый край работы. Налоговая политика меняется для того, чтобы придать импульс развитию или затуханию каких‑то секторов”, – подчеркунл Рыженков.

Контекст:

“Метинвест” – вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в производственной цепочке от добычи железной руды и угля, а также производства кокса, до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий в Украине, Европе и США.

Основными акционерами “Метинвеста” являются группа СКМ (71,24%) и “Смарт-холдинг” (23,76%), совместно управляющие компанией.

По итогам 2020 года группа вошла в ТОП-10 производителей железорудного сырья в мире и обеспечила 5% от совокупного валового внутреннего продукта Украины. В январе-июне 2021 года группа заплатила в бюджет $500 млн налога на прибыль, инвестиции в производство за этот период составили рекордные $620 млн, сообщило агентство УНИАН.

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