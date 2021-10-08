В Кремле назвали ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу

Москва категорически не согласна с заявлениями помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по газовой тематике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «мы категорически не согласны с этим, здесь с господином Салливаном мы не можем согласиться, более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка», передает ТАСС.

«Во-первых, сами европейцы и на государственном уровне, и компании-потребители публично признают, что РФ полностью выполняет по верхней планке взятые на себя обязательства», – отметил он.

Подчеркивается, что РФ заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых долгосрочных контрактов, «которые являются безальтернативным демпфером против таких колебаний на рынках», которые наблюдаются сейчас.

В Кремле также указали, что РФ никогда не использовала энергоресурсы в «качестве оружия, политического или иного нажима», даже в самые сложные времена она «никогда не останавливала поставок».

По словам пресс-секретаря президента, именно США постоянно угрожают санкциями в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы.

«В данном случае Соединенные Штаты как раз напрямую энергетическую тему использовали в качестве инструмента шантажа политического и коммерческого. Мы этого никогда не делали. РФ была, есть и будет ответственной страной, которая привержена своим обязательствам и которая готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах. В данном случае в природном газе», – заключил Песков.

Ранее Салливан в комментарии вещательной корпорации «Би-би-си» заявил, что РФ совершит ошибку, если решит воспользоваться текущей ситуацией на европейском рынке газа в целях политического принуждения.

Между тем торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров. Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа странам.