При взрыве в мечети на севере Афганистана погибли около ста человек

Порядка ста человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщило информационное агентство Аамадж Ньюс.

По его сведениям, нападение было совершено около 13.30 по местному времени (12.00 мск) при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву, передает ТАСС. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения.

Как сообщил член комиссии радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) по культуре Мохаммад Джалал, теракт был осуществлен боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Ранее при взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек.