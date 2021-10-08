Репа во время болезни – да, белый рис – нет: продукты, которые снижают воспаление, и те, что усиливают его

В холодный сезон многие люди страдают от болезней, связанных с воспалением. К таким заболеваниям относятся простуда, грипп и другие вирусные инфекции. Как поскорее выздороветь? Важную роль в процессе лечения играет диета. Одни продукты снижают воспаление, а другие – усиливают его. В статье мы расскажем о еде, которую не стоит есть во время болезни, а также поговорим о пище, способствующей выздоровлению.

Ананасы

Свежий или консервированный ананас снижает воспаление. Он богат бромелайном. Этот фермент обладает противомикробными свойствами.

Бромелайн расщепляет сложные белки до более простых аминокислот. Этот нутриент облегчает переваривание и усвоение еды во время болезни.

Употребляйте ананасы холодной или комнатной температуры. При нагревании бромелайн разрушается.

Сладкая газировка

При вирусных инфекциях врачи советуют пить больше жидкости. Но не стоит налегать на сладкую газировку, это не принесет ничего, кроме вреда.

Сладкие газированные воды содержат много сахаристых веществ. Глюкоза и фруктоза не только усиливают воспаление, но и повышают риск появления сахарного диабета.

В период болезни нужно избегать употребления любых переслащенных напитков. В качестве питья следует использовать воды и соки с низким содержанием сахара.

Сельдерей

Сок сельдерея содержит ценное вещество – полиацетилен. Оно выводит из организма кислоты и токсины, провоцирующие воспаление. Сельдерей поможет вам бороться не только с вирусными инфекциями носоглотки: он облегчает симптомы при таких воспалительных заболеваниях, как бронхит и остеоартрит.

Гамбургеры

Гамбургеры содержат много насыщенных жиров. Эти вещества усиливают воспаление и препятствуют борьбе иммунной системы с вирусами.

Во время болезни лучше отказаться от употребления фастфуда и блюд из красного мяса. Чтобы обогатить свой организм белком, включайте в меню продукты с растительными протеинами.

Ягоды

Ягоды богаты растительными антиоксидантами – флавоноидами. Эти вещества борются с окислительным стрессом и уменьшают воспаление. Многие плоды также богаты витамином C, который стимулирует иммунную систему.

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Ягоды поддерживают здоровый баланс кишечной микрофлоры. Полезные бактерии в кишечнике препятствуют размножению болезнетворных вирусов.

Жареное и копченое мясо

Жареное и копченое мясо не подходит для питания во время болезни. Во время жарки или копчения белки и жиры подвергаются гликированию углеводами. При этом образуются вещества, которые усиливают воспаление.

Листовая зелень и цветная капуста

Листовая зелень и разные виды цветной капусты (брокколи, брюссельская) богаты антиоксидантами. Эти вещества защищают клетки тканей от окислительного стресса и уменьшают воспалительные реакции.

Однако если при выращивании зелени и овощей использовались химикаты, то такой продукт может усиливать воспаление. Поэтому следует отдавать предпочтение культурам, выращенным на органических удобрениях.

Куркума

Куркума – это специя с мощными противовоспалительными свойствами. Она также способна облегчать боли и ломоту в костях. Полезные качества приправы связаны с тем, что в ее состав входит особый пигмент – куркумин.

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Почаще добавляйте в еду эту специю. Старайтесь есть куркуму вместе с жирной пищей. Это способствует лучшему усвоению куркумина.

Жареные овощи

Диетологи не рекомендуют во время болезни есть обжаренные овощи. При жарке в продукте образуются вредные соединения, усугубляющие воспаление. Поэтому овощи лучше тушить, отваривать и добавлять в супы.

Рыба

Жирная рыба полезна для организма. В ней содержатся жирные кислоты Омега-3, которые уменьшают воспалительные реакции. Во время вирусных заболеваний в рацион следует включать лосось, скумбрию и сардины. Эти продукты также поддерживают здоровье сердца и мозга.

Однако обжаренная рыба с жареной картошкой не принесет пользы. Такое блюдо может только навредить и усилить воспаление. Чтобы сохранить ценные свойства жирной рыбы, приготовьте ее на пару или отварите. Употребляйте ее с легким гарниром из свежей зелени и тушеных овощей.

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Белый рис

Белый рис относится к рафинированным продуктам. Он представляет собой шлифованные рисовые зерна. Эта крупа содержит мало полезных веществ, так как в процессе обработки теряет немалую часть клетчатки.

Белый рис нежелательно есть во время болезни. Блюда из этой крупы часто вызывают запоры, что препятствует выведению токсинов из организма.

Диетологи рекомендуют заменить этот продукт коричневым рисом или киноа. Такие виды круп содержат больше полезных нутриентов, уменьшающих воспаление.

Репа

В состав репы входит более 30 фенольных соединений и флавоноидов. Эти вещества подавляют выработку в организме медиаторов воспаления – простагландинов и цитокинов. Репа также богата антиоксидантами, которые предотвращают появление нарушений обмена веществ, атеросклероза, диабета и болезней печени.

Заключение

Если вы страдаете воспалительными заболеваниями, то обратите внимание на свой рацион. Почаще включайте в него ту еду, которая уменьшает воспаление. Избегайте употребления вредных продуктов. Соблюдение такой диеты способствует скорейшему выздоровлению.