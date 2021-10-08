Для эмоциональной стабильности, уверенности в себе и не только: 7 мудр помогут наполнить чакры энергией

Мудры пришли к нам из восточных практик. Они представляют собой особые ритуальные жесты, которые помогают улучшить энергетическое состояние человека, включая открытие чакр.

Человеческие чакры – это семь энергетических центров, которые должны правильно и эффективно работать каждый день, чтобы человек был здоровым и счастливым. Постарайтесь следить за своим состоянием и используйте приведенные советы, чтобы чувствовать себя лучше каждый день.

В данной статье мы расскажем о наиболее полезных мудрах, которые помогут вам чувствовать себя более энергичными и целеустремленными.

Мудра для Муладхары

Эта чакра является ключевой или же главной. Ее также называют чакрой жизни, потому что она дает основную силу и энергию для выполнения любой задачи в удобное время. Лучше всего активировать мудру в утренние часы. Для этого нужно принять позу лотоса и закрыть глаза. Вы должны провести три-пять минут, сжав ладони в кулаки. Особенно важно, чтобы большой палец находился внутри кулака.

Некоторые эксперты утверждают, что для активации Муладхары мудра Земли может совершаться прикосновением безымянного и большого пальцев.

Мудра для Свадхистаны

Свадхистана находится в области ниже пупка. Данная чакра очень важна, потому что она повышает нашу уверенность в себе и делает нас сильнее умственно и духовно. Для ее активации наиболее удобной позой также является поза лотоса. Если в таком положении вам неудобно, вы можете просто лечь на спину. Чтобы активировать мудру, положите одну ладонь на другую таким образом, чтобы пальцы соприкасались. Поместите руки на область чуть ниже пупка на несколько минут. Используйте мудру утром и днем ​​или перед важными событиями. После выполнения хорошо умыться или принять душ.

Мудра для Манипуры

Манипура – это чакра эмоциональной стабильности. Когда она застаивается, человек становится раздражительным, нервным и агрессивным. Чтобы вернуть своему телу необходимую гармонию, нужно использовать особую мудру. Закройте глаза и сведите указательные пальцы так, чтобы они коснулись боком. Большие пальцы должны указывать вниз и касаться друг друга. Остальные пальцы должны быть вытянуты. Задержитесь в таком положении около 5 минут. Если вы чувствуете, что начинаете терять самообладание, эта мудра успокоит вас. Эту процедуру можно делать в любом положении тела.

Мудра для Анахаты

Эта чакра отвечает за нашу речь, за способность правильно говорить и производить хорошее впечатление. Анахату также называют сердечной или любовной чакрой. Чтобы активировать ее, положите правую руку на середину груди, а левую – на правую. Руки держите не под углом друг к другу, а так, чтобы одна полностью закрывала другую. Выполняется данная процедура в сидячем или стоячем положении в течение пяти минут. Вы можете использовать эту мудру перед романтическим свиданием, важной деловой встречей или новым знакомством.

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Мудра для Вишудхи

Выполнить эту мудру не составит для вас особого труда. Ее полезно использовать, когда вам нужно вернуть мотивацию, любовь к жизни и оптимизм. При этом полезно наблюдать за облаками и небом. Вы можете занять положение стоя или сидя. Руки необходимо разместить на уровне груди, как будто держитесь за руки другого человека, стоящего прямо перед вами. Пальцы каждой руки должны касаться друг друга. Мудру выполнять строго в дневное время, от 5 до 10 минут.

Мудра для Сахасрары

Эта чакра называется верхней или высшей чакрой. Она расположена в области так называемой макушки головы. Отвечает за общение с Богом и Вселенной. Это важная духовная чакра, без которой невозможно привлечь удачу в своей жизни. Чтобы активировать ее, соберите ладони, как в молитве. Большие пальцы рук должны касаться лба. На этом этапе вы можете помолиться, попросить Вселенную о помощи или решить свои проблемы. Это усилит эффект мудры.

Мудра для Аджна

Аджна – это чакра, которую обычно связывают с фантазией и интуитивным восприятием мира. Если она хорошо развита, то вы без проблем сможете взаимодействовать с окружающим миром, природой и будете чувствовать гармонию внутри себя. Кроме того, вы сможете заглядывать в будущее и благодаря интуиции предсказывать ход событий. Для выполнения мудры вам нужно выпрямить пальцы на руках и прижать их друг к другу. Руки должны находиться на уровне головы. Выполняйте данную мудру не менее 10 минут.