Назван город проведения “Евровидения” в 2022 году

Итальянский город Турин выиграл гонку за право стать городом-организатором 66-го конкурса песни “Евровидение”, одержав победу над 16 другими конкурирующими заявками. Об этом “Дни.ру” сообщил исполнительный супервайзер конкурса песни “Евровидение” Мартин Эстердал

“Турин – идеальный город для проведения 66-го конкурса песни “Евровидение”, – отметил он. – Как мы видели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, “ПалаОлимпико (многофункциональная спортивно-концертная арена, которая построена 13 декабря 2005 года по проекту японского архитектора Арата Исодзаки – Прим. ред.), превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом и приверженностью города Турина, который примет тысячи болельщиков в мае следующего года”.

“Это будет первый конкурс песни ”Евровидение”, который пройдет в Италии за последние 30 лет, и вместе с нашей ведущей телекомпанией Rai мы полны решимости сделать его особенным” – отметил Мартин.

Напомним, в мае 2021 году победу на конкурсе

одержала Италия, которую представляла группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Это стало третьей победой страны в конкурсе после 1964 и 1990 годов.