Конфликты, рухнувшие браки и одиночество: как живет самая скандальная звезда “Великолепного века”

8 октября 58-летие отмечает звезда сериала “Великолепный век. Империя Кесем”

Хюлья Авшар. В исторической теленовелле актриса воплотила в жизнь образ Сафие Султан.

Авшар известна своей прямолинейностью и язвительностью. У нее постоянно случаются конфликтные ситуации с коллегами по цеху и не только. Так, например, однажды на вручении престижной музыкальной премии она спровоцировала скандал. Хюлья в пух и прах разнесла певца Таркана, который как раз получал награду. Актриса заявила, что у вокалиста звездная болезнь.

Хюлья Авшар появилась на свет в городе Балыкесир в 1963 году. После окончания Анкарского государственного лицея будущая знаменитость переехала в Стамбул, где начала ходить по кастингам и уже через год получила роль в картине “Запрет”.

Кинодебют Авшар случился благодаря победе в национальном конкурсе красоты, которая, к слову, обернулась скандалом. После награждения выяснилось, что Хюлья состоит в браке, что противоречит правилам шоу. Артистку лишили титула и выплаты призовых. Тем не менее участие в состязании прелестниц помогло девушке попасть в киноиндустрию.

Впервые звезда “Великолепного века” пошла под венец очень рано. Ее избранником был студент инженерного вуза Мехмета Течирли. Этот брак артистки просуществовал всего два года. Когда Авшар и Течирли расстались, они почему-то не оформили развод официально. Именно из-за этой оплошности Хюлью лишили короны победительницы конкурса красоты.

View this post on Instagram

Публикация от Hülya Avşar (@hulyavsr)

В 1997 году Хюлья Авшар стала женой бизнесмена Кая Чилингироглу. Через год у пары появилась дочь Захра. В 2005 году Хюлья и Кай расторгли брак и с тех пор общаются как друзья.

В 2019 году появились слухи о том, что Чилингироглу и Авшар вновь сошлись. Поводом для появления сплетен послужили частые совместные выходы пары в свет. Позднее бизнесмен заявил журналистам, что не вернется к актрисе даже под страхом смерти. Дескать, союз со звездой принес ему много боли и разочарования. По словам Кая, Авшар слишком сильно любит себя, поэтому в ее сердце нет места для кого-то еще.

“Хюлья не умеет слушать собеседника, спит до обеда и завтракает в середине дня, большую часть времени проводит на пляже”, – заявил тогда экс-муж артистки.

View this post on Instagram

Публикация от Hülya Avşar (@hulyavsr)

С 2007-го по 2010-й Хюлья Авшар встречалась с миллионером Садеттином Сараном. Актриса и бизнесмен не оформляли брак официально, но проживали вместе. Пару обожала желтая пресса и светские сплетники – дело в том, что между гражданскими супругами постоянно кипели нешуточные страсти. Расстались Авшар и Саран вполне экологично – без взаимных претензий и обид. Знаменитость до сих пор очень тепло отзывается о миллионере.

Сегодня актриса сериала “Великолепный век. Империя Кесем” одинока. В прошлом, 2020 году, знаменитость призналась, что больше не собирается крутить романы. Артистка отметила, что на шестом десятке мечтает только о покое и счастье. Погружаться в любовь вновь она не готова.

“Я сказала сама себе: “Хюлья, смотри, больше не влюбляйся!”. Нет, я не жалею ни о чем, но сейчас я уже не хочу таких отношений, которые принесут мне страдания и боль”, – сказала Авшар в интервью.

Дочь уговаривает Хюлью поменять свою позицию. Девушка считает, что добровольное одиночество ее родительницы — это проблема. Сама Авшар между тем считает иначе. Ей есть чем занять себя. Актриса профессионально занимается большим теннисом, плаванием, работает в рекламе, продолжает сниматься в сериалах.

Звезда ленты “Великолепный век. Империя Кесем” – колумнист, начинающий дизайнер и телеведущая. Кроме того, знаменитость отдает много времени благотворительностью. Не стоит забывать о том, что Хюлья Авшар – профессиональная певица. В ее творческой копилке девять коммерчески успешных в Турции альбомов и много музыкальных наград.

View this post on Instagram

Публикация от Hülya Avşar (@hulyavsr)