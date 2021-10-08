 

Лерос опубликовал скриншот сообщения Третьяковой о смерти Полякова

08.10.2021, 12:52, Новости дня
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В сообщении, которое пользователь Третьякова Галина отправил в чат фракции “Слуги народа” в WhatsApp, говорится: “Как по мне, то это минус один враг. Значит – все хорошо. Расследование должно быть”.

Лерос, комментируя опубликованный скриншот, обратился к президенту Украины: “Владимир Зеленский, это твои люди XXI века”.

Скриншот: Geo Leros / Facebook

Ранее сегодня лидер депутатской группы “За майбутнє” Игорь Палица обвинил Третьякову в неуважении к умершему Полякову.

Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. 

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси. 

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией “Слуга народа” в 206 избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе “За майбутнє”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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