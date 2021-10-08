Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах

“Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах. Знаешь, как она это делала? Подошла и говорит: “У вас такой красивый пиджак. Он вам так идет”, – рассказала певица.

Она подчеркнула, что, делая комплименты ее мужу, Могилевская гладила его по груди. Полякова призналась, что, увидев это, увела мужа.

По словам Поляковой, после этого случая она продолжает нормально общаться с Могилевской.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Контекст:

В сентябре 2021 года Полякова и Буряковский отметили 16-летие совместной жизни. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Могилевская была дважды замужем. Первый супруг певицы – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 году певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. В настоящее время Могилевская не афиширует личную жизнь. Детей у певицы нет.

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