 

Третьякову временно отстранили от пленарных заседаний из-за высказываний о Полякове

08.10.2021, 12:52, Новости дня
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“Госпожа Третьякова позволила себе очень неосторожные высказывания и я с самого начала извинился перед всеми своими коллегами и перед избирателями за такие высказывания. Госпожа Третьякова покинула зал и мы сегодня подписали от всей фракции письмо в регламентный комитет, чтоб они это рассмотрели и отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний”, – рассказал он.

Третьякову отстранили от заседаний после ее сообщения в чате фракции “Слуги народа”. Комментируя смерть нардепа от группы “За майбутнє” Атона Полякова, она написала, что “одним врагом меньше”.

ВИДЕОВидео: Перший Незалежний / YouTube
Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. 

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси. 

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией “Слуга народа” в 206 избирательном округе и входил во фракцию “Слуга народа”, однако его, как и Анну Скороход, исключили из фракции в ноябре 2019. Депутат заявлял, что считает это решение фракции “политической расправой” и связывал его с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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