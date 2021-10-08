 

Волянский: Оральная вакцина не защищает от второго типа полиомиелита. От всех трех типов вируса детей защитит только укол ИПВ

08.10.2021, 12:52, Новости дня
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Возвращение полио?

В Ровенской области зафиксирован случай полиомиелита. Уже разворачивается массовая вакцинальная пропаганда, типа “немедленно привиться, это даже не укол, это капельки”. Но как всегда важны детали.

Пикантность ситуации в том, что это второй тип, который не применяется в живых вакцинах уже пять лет. Откуда он взялся? Циркулирует в окружающей среде, скажем, в сточных водах.

Вывод предельно простой. Капельки (оральная вакцина) не защищают от второго типа, так как его не содержат. Только инактивированная вакцина (укол) защищает от всех трех типов. Защищать детей любого возраста необходимо ИПВ (инактивированная вакцина от полиомиелита.“ГОРДОН”). В Украине это французская вакцина “Имовакс Полио”.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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