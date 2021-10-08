Алексей Навальный намерен обжаловать в ЕСПЧ присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову

Оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал вручение Нобелевской премии мира главному редактору “Новой газеты” Дмитрию Муратову. Политик считает выбор Нобелевского комитета предвзятым и необоснованным.

«Меня неоднократно пытались убить, травили боевыми ядами и завели кучу уголовных дел. Я сижу в тюрьме уже 263 дня без нормальной еды, спокойного сна и беспроводного интернета. А Нобелевскую премию отдают человеку, который даже не нюхал “Новичка”?! Я крайне возмущен этим решением деятелей из Осло. Они оказали большую услугу Путину. Дали бы премию мне — Путин бы снова в ярости стучал своими ножками, а теперь он хлопает в ладошки и радостно потирает ручки. Для меня очевидно, что сегодняшний Нобелевский комитет сродни жуликам и ворам из “Единой России”», — написал Навальный в своем Instagram.

Политик уже дал указание своим адвокатам подготовить соответствующие документы для обращения в ЕСПЧ. Оппозиционер намерен добиться справедливости в Европейском суде и получить Нобелевскую премию мира за этот и прошлые годы.

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