 

Получен снимок Юпитера, сделанный с лунного ракурса

08.10.2021, 12:38, Новости дня
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Сотрудники NASA сообщают, что недавно им удалось получить с автоматической станции LRO уникальный снимок Юпитера. Ценность данного фото состоит в том, что оно сделано с низкой орбиты Луны.

Напомним, что автоматическая станция LRO начала работу вблизи естественного спутника Земли еще в 2008 году. Главной задачей аппарата является фотографирование лунной поверхности, с чем он успешно справляется. Однако время от времени в кадр попадают и другие космические объекты.

Кстати, Юпитер впервые был снят камерой LRO еще в прошлом году. Таким образом, ученые увидели, как газовый гигант выглядит с Луны. Однако полученные снимки все-таки не достигают того качества, которое гарантировано космическими телескопами.



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