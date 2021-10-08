Кремль заявил о заинтересованности Японии в заключении мирного договора

Лидеры РФ и Японии Владимир Путин и Фумио Кисида подтвердили заинтересованность обеих сторон на всех направлениях в заключении мирного договора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вчера была подтверждена заинтересованность обеих сторон в продолжении диалога на всех уровнях. Конечно, сейчас все делается с оговоркой на эпидемиологическую ситуацию», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, обсуждали ли лидеры перспективы и взаимодействие для разрешения территориального спора и заключения мирного договора.

По словам Пескова, график встреч Путина и Кисиды не сформирован.

«Нет, конечно, они не могли прямо вчера сформулировать график этих контактов, но заинтересованность была подтверждена, собственно, на высшем уровне – это главное», – сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли личные встречи двух лидеров.

Напомним, в четверг состоялся разговор главы РФ и Японии Владимира Путина и Фумио Кисиды.