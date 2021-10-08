В России за сутки ковид подхватили 27 246 человек

За минувшие 24 часа в стране было зафиксировано 27 246 пациентов с ковидом. За те же сутки число людей, которым удалось выздороветь, возросло на 20 566. Кроме того, в официальную статистику были внесены сведения о 936 летальных исходах.

Наибольшее число новых случаев коронавируса в России фиксируется по-прежнему в Москве. Столичные власти сообщают о 4595 заболевших. На втором месте печального антирейтинга российских регионов по скорости распространения болезни находится Санкт-Петербург, в котором зафиксировано 2501 новых случаев коронавируса. Третью строчку занимает Московская область, в которой число заразившихся оценивается в 1490 человек.

В общей сложности за все время наблюдений по всей стране было официально зарегистрировано 7 717 356 случаев коронавируса, передает RT. При этом число выздоровевших оценивается в 6 819 796 человек. Число летальных исходов составляет, согласно данным статистики, 214 485.

Отметим, все чаще эксперты начинают говорить об опасности прихода новой волны коронавируса. Данные статистики косвенно подтверждают их опасения, поскольку число людей, заразившихся ковидом за сутки, растет на глазах.Обезопасить себя возможно. Для этого необходимо вакцинироваться.