Употребление йогурта раз в день поможет нормализовать работу ЖКТ

Диетолог Наталия Кушнир назвала способ для нормализации работы ЖКТ. Она посоветовала раз в день употреблять в пищу йогурт.

При выборе йогурта важно принимать во внимание определенные нюансы. Нельзя есть продукт, в составе которого присутствует сахар и различные добавки. Вприкуску можно употреблять в пищу примерно десять граммов отрубей. Тогда ЖКТ получит максимальную пользу.

Йогурт является отличным источником белка, который легко усваивается. Продукт с наполнителем не подойдет, поскольку там имеется множество простых углеводов. Лучше отдавать предпочтение натуральному или же греческому йогурту.

Такой перекус укрепляет зубы, кости, улучшает состояния ногтей. За все это отвечает кальций, находящийся в составе продукта. Фосфор и магний, в свою очередь, обеспечивают профилактику сердечно-сосудистых патологий. Йогурт очень полезно есть худеющим, поскольку на долгое время после его употребления сохраняется чувства сытости. Продукт удобно брать в дорогу и использовать в качестве перекуса.

В то же время всегда нужно ориентироваться на собственное состояние здоровья. Если человек понимает, что после употребления йогурта появляются какие-либо отрицательные воздействия, то от него лучше отказаться, пишет портал «Слово и дело».