Названы способы сэкономить на автомобиле с пробегом

Эксперт Александр Першиков назвал способы, которые помогут сэкономить на покупке автомобиля с пробегом. Транспортные средства на вторичном рынке в последнее время заметно дорожают.

В увеличении ценников виноваты перебои в поставках чипов, которые необходимы для производства новых автомобилей. Ситуация вряд ли улучшится до конца года, поэтому некоторые предприятия сокращают объемы выпуска готовой продукции. В связи с этим растет интерес к автомобилям, реализующимся на вторичном рынке.

Покупка подержанного транспортного средства имеет свои плюсы. Первым из них является выгодная стоимость. В то же время существует ряд подводных камней при приобретении машины с рук. Иногда клиент делает покупку на эмоциях, отдавая за авто цену, которая превышает среднерыночную стоимость. Перед сделкой важно изучить автомобильные порталы и ознакомиться с предложениями официальных дилеров, чтобы принять решение о том, насколько цена является адекватной.

У дилерских центров есть одно преимущество, заключающееся в проведении экспертизы авто. Недобросовестный продавец не повезет транспортное средство на проверку, чтобы скрыть недостатки. В целом у него есть возможность спрятать неисправности даже при пробной поездке. Например, проблемы маскируются посредством использования нового масла с различными присадками. Задачей вещества является улучшение эксплуатационных свойств, пишет портал «Политэксперт».