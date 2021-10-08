Insider – цена бензина в США достигла рекордного за семь лет уровня

Цена бензина в США достигла рекордного за семь лет уровня и составила в среднем по стране $3,22 за галлон, передаёт Insider. Как отмечает издание, рост вызван в первую очередь увеличением спроса на топливо на фоне остающегося на низком уровне предложения.



Reuters

На фоне продолжающегося подъёма цен на нефть галлон бензина, что составляет 3,785 л, обходится американскому потребителю в рекордную за последние семь лет сумму, пишет Insider.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена за галлон бензина в США составила $3,22, что является рекордным показателем с октября 2014 года. При этом цена значительно варьируется от штата к штату. Так, в Калифорнии средняя цена галлона превышает среднюю по стране более чем на $1 и составляет $4,42. А в некоторых районах штата цена и вовсе достигает $5. Самая низкая цена зафиксирована в штате Миссисипи, там галлон в среднем стоит $2,85.

Как напоминает издание, по данным ассоциации, в прошлом году в это же время средняя стоимость галлона бензина по стране составляла $2,18.

В последние месяцы цены неуклонно росли после резкого падения в 2020 году, вызванного пандемией коронавируса. Как отмечает Insider, причиной роста цен на нефтепродукты стало увеличение спроса, тогда как предложение всё ещё оставалось на низком уровне.

Проблему с поставками также усугубил ураган «Ида», обрушившийся на побережье Персидского залива в конце августа. Затем, на прошлой неделе, несмотря на давление со стороны США и Индии с требованием увеличить поставки нефти в условиях дефицита, министры мониторингового комитета ОПЕК+ решили сохранить добычу на уровне 400 тыс. баррелей в день в соответствии с существующим соглашением.