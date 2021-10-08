Минимальный набор продуктов питания в сентябре подешевел на 0,6 процента

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в сентябре 2021 года снизилась на 0,6 процента.

Отметим, в августе такой набор подешевел на 5 процента (к предыдущему месяцу), в июле – на 3,6 процента, в июне – подорожал на 5,1 процента (к предыдущему месяцу), в мае – на 5 процентов, в апреле – на 3 процента, в марте – на 2,7 процента.

Больше всего за месяц выросли цены на свежие огурцы – 37,6%, маргарин – 6,2%, вермишель – 3,6% и карамель – 3,5%.

Больше всего снизились цены на морковь – 14%, капусту – 10,3%, чай и яблоки – 4,9%.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.