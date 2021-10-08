Минимальный набор продуктов питания в сентябре подешевел на 0,6 процента
08.10.2021, 12:29, Детали
Теги: Безработица, Общество, Работа
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в сентябре 2021 года снизилась на 0,6 процента.
Отметим, в августе такой набор подешевел на 5 процента (к предыдущему месяцу), в июле – на 3,6 процента, в июне – подорожал на 5,1 процента (к предыдущему месяцу), в мае – на 5 процентов, в апреле – на 3 процента, в марте – на 2,7 процента.
Больше всего за месяц выросли цены на свежие огурцы – 37,6%, маргарин – 6,2%, вермишель – 3,6% и карамель – 3,5%.
Больше всего снизились цены на морковь – 14%, капусту – 10,3%, чай и яблоки – 4,9%.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в августе, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15,00
|
1,25
|
419,53
|
520,35
|
524,41
|
100,8%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4,00
|
0,33
|
285,82
|
94,27
|
95,27
|
101,1%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14,00
|
1,17
|
164,06
|
188,06
|
191,40
|
101,8%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,80
|
0,15
|
635,27
|
95,29
|
95,29
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14,00
|
1,17
|
153,48
|
178,87
|
179,06
|
100,1%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,70
|
0,06
|
193,39
|
11,20
|
11,28
|
100,7%
|
Масло сливочное, кг
|
1,80
|
0,15
|
634,39
|
93,51
|
95,16
|
101,8%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7,00
|
0,58
|
120,66
|
70,72
|
70,39
|
99,5%
|
Маргарин, кг
|
6,00
|
0,50
|
174,83
|
82,31
|
87,42
|
106,2%
|
Сметана, кг
|
1,80
|
0,15
|
235,94
|
35,38
|
35,39
|
100,0%
|
Творог нежирный, кг
|
10,00
|
0,83
|
304,46
|
251,08
|
253,72
|
101,1%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110,00
|
9,17
|
52,41
|
480,15
|
480,43
|
100,1%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,50
|
0,21
|
631,21
|
131,34
|
131,50
|
100,1%
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
18,00
|
1,50
|
66,95
|
99,38
|
100,43
|
101,1%
|
Сахар-песок, кг
|
20,00
|
1,67
|
50,70
|
83,08
|
84,50
|
101,7%
|
Печенье, кг
|
0,70
|
0,06
|
202,45
|
11,74
|
11,81
|
100,6%
|
Карамель, кг
|
0,70
|
0,06
|
270,80
|
15,27
|
15,80
|
103,5%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,50
|
0,04
|
1185,17
|
51,94
|
49,38
|
95,1%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,30
|
13,58
|
4,11
|
4,13
|
100,5%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
2601,80
|
154,21
|
158,28
|
102,6%
|
Мука пшеничная, кг
|
20,00
|
1,67
|
41,65
|
68,07
|
69,42
|
102,0%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115,00
|
9,58
|
46,24
|
448,21
|
443,13
|
98,9%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75,00
|
6,25
|
71,70
|
449,19
|
448,13
|
99,8%
|
Рис шлифованный, кг
|
5,00
|
0,42
|
79,22
|
32,81
|
33,01
|
100,6%
|
Пшено, кг
|
6,00
|
0,50
|
54,88
|
27,05
|
27,44
|
101,4%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,30
|
0,61
|
50,62
|
30,89
|
30,79
|
99,7%
|
Вермишель, кг
|
6,00
|
0,50
|
88,33
|
42,65
|
44,17
|
103,6%
|
Картофель, кг
|
150,00
|
12,50
|
30,77
|
393,38
|
384,63
|
97,8%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,00
|
2,92
|
36,14
|
117,45
|
105,41
|
89,7%
|
Лук репчатый, кг
|
20,00
|
1,67
|
31,54
|
53,17
|
52,57
|
98,9%
|
Морковь, кг
|
35,00
|
2,92
|
46,11
|
156,30
|
134,49
|
86,0%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,80
|
0,15
|
97,31
|
10,61
|
14,60
|
137,6%
|
Яблоки, кг
|
18,60
|
1,55
|
105,09
|
171,20
|
162,89
|
95,1%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
4653,22
|
4625,69
|
99,4%
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