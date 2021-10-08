Минимальный набор продуктов питания в сентябре подешевел на 0,6 процента ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Минимальный набор продуктов питания в сентябре подешевел на 0,6 процента

08.10.2021, 12:29, Детали
Теги: , ,

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в сентябре 2021 года снизилась на 0,6 процента.

Отметим, в августе такой набор подешевел на 5 процента (к предыдущему месяцу), в июле – на 3,6 процента, в июне – подорожал на 5,1 процента (к предыдущему месяцу), в мае – на 5 процентов, в апреле – на 3 процента, в марте – на 2,7 процента.

Больше всего за месяц выросли цены на свежие огурцы – 37,6%, маргарин – 6,2%, вермишель – 3,6% и карамель – 3,5%.

Больше всего снизились цены на морковь – 14%, капусту – 10,3%, чай и яблоки – 4,9%.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.

Продукты питания,  входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в августе, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15,00

1,25

419,53

520,35

524,41

100,8%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4,00

0,33

285,82

94,27

95,27

101,1%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14,00

1,17

164,06

188,06

191,40

101,8%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,80

0,15

635,27

95,29

95,29

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14,00

1,17

153,48

178,87

179,06

100,1%

Сельдь соленая, кг 

0,70

0,06

193,39

11,20

11,28

100,7%

Масло сливочное, кг 

1,80

0,15

634,39

93,51

95,16

101,8%

Масло подсолнечное, кг 

7,00

0,58

120,66

70,72

70,39

99,5%

Маргарин, кг 

6,00

0,50

174,83

82,31

87,42

106,2%

Сметана, кг 

1,80

0,15

235,94

35,38

35,39

100,0%

Творог нежирный, кг 

10,00

0,83

304,46

251,08

253,72

101,1%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110,00

9,17

52,41

480,15

480,43

100,1%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,50

0,21

631,21

131,34

131,50

100,1%

Яйца куриные, 10 шт. 

18,00

1,50

66,95

99,38

100,43

101,1%

Сахар-песок, кг 

20,00

1,67

50,70

83,08

84,50

101,7%

Печенье, кг 

0,70

0,06

202,45

11,74

11,81

100,6%

Карамель, кг 

0,70

0,06

270,80

15,27

15,80

103,5%

Чай черный байховый, кг 

0,50

0,04

1185,17

51,94

49,38

95,1%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,30

13,58

4,11

4,13

100,5%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

2601,80

154,21

158,28

102,6%

Мука пшеничная, кг 

20,00

1,67

41,65

68,07

69,42

102,0%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115,00

9,58

46,24

448,21

443,13

98,9%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75,00

6,25

71,70

449,19

448,13

99,8%

Рис шлифованный, кг 

5,00

0,42

79,22

32,81

33,01

100,6%

Пшено, кг 

6,00

0,50

54,88

27,05

27,44

101,4%

Горох и фасоль, кг 

7,30

0,61

50,62

30,89

30,79

99,7%

Вермишель, кг 

6,00

0,50

88,33

42,65

44,17

103,6%

Картофель, кг 

150,00

12,50

30,77

393,38

384,63

97,8%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35,00

2,92

36,14

117,45

105,41

89,7%

Лук репчатый, кг 

20,00

1,67

31,54

53,17

52,57

98,9%

Морковь, кг 

35,00

2,92

46,11

156,30

134,49

86,0%

Огурцы свежие, кг 

1,80

0,15

97,31

10,61

14,60

137,6%

Яблоки, кг 

18,60

1,55

105,09

171,20

162,89

95,1%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

  

4653,22

4625,69

99,4%



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

08.10 / Коронавирус возвращает позиции

08.10 / В Ярославской области дефицит врачей

07.10 / Не отнимут ли квартиру?

07.10 / ПАТП-1 выставили на продажу с долгами

06.10 / Каждый пятый экономически активный ярославец вложился в ценные бумаги

05.10 / Пенсионеры Ярославской области рассчитывают на зарплату около 28 тысяч рублей

04.10 / Ярославских дворникам предлагают зарплату 20 тысяч рублей

01.10 / Акции ПАТП-1 выставят на продажу за 312,9 млн рублей

30.09 / Полиция приглашает на работу

29.09 / В Ярославской области началась рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика