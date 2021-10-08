Почему не вмешались мужчины? – Личное мнение

В одном издании прочитала рассуждения очень взрослой на вид репортёрки. Вопрошает, почему в избиение в вагоне метро не вмешались другие мужчины?

Трое бьют одного — разве это нормально? Не сидите, вставайте, помогайте-спасайте!

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Видео: Телеграм

А давайте представим себе ситуацию, когда это бы произошло?

Вариантов развития подобного сценария немного — всего два.

Если бы мужики вмешались, получилась бы массовая драка, в ходе которой неравнодушных граждан могли бы и порешить — это первый вам вариант.

Отморозки, избивавшие парня, оказали сопротивление даже полиции. У них был нож и перцовый баллончик. Что бы они делали, когда на них бы напали?

Но давайте добавлю чуть оптимизма — с большой долей вероятности нападавших бы отмутузили. Они смелые только толпой, а когда численность равна, их бьют.

Как бы произошедшее выглядело со стороны закона? Массовая драка, за которую ответственность бы понесли обе стороны. Не было бы общественного резонанса, все бы подумали: ну стенка на стенку, бывает.

И тут бы уже не было статьи о Покушении на убийство — нападавшие бы легко отделались Хулиганством. А заодно, с большой долей вероятности, уголовку получили бы и вмешавшиеся — сели бы за своё неравнодушие.

Кто бы их защитил?

Нет, и я, как вполне русская женщина, тоже готова кричать: ау, мужчины, ау! Где же вы были, почему не вмешались, вы мужчины или кто вы там вообще?

Но последствия такого вмешательства были бы довольно печальными. Отморозков бы хорошо защищали потом, скинувшись всей роднёй на хорошего адвоката.

Не исключено, что крайними бы остались как раз те, кто вмешался. Они бы и сели — вы, что ли, стали бы их защищать, узнав о массовой драке в метро?



Один из нападавших, который был в красной куртке. Фото: СК РФ

— Отличался ранее сын агрессией?

— На видео я увидел его пьяным. На самом деле он добрый и спокойный парень. Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его.

— Он судим был в 2020 году, что тогда случилось?

— Это даже не кража была, а ошибка. Взяли велик какой-то испорченный. С пострадавшим договорились, я ему 15 тыс. руб. заплатил. Сыну дали условный год. Это в Москве произошло. Все это лето сын был дома, никуда не выходил.

Ошибка. Договорились. Отделался условкой. Прятался дома.

Кто сел бы при массовой драке — догадайтесь сами.

Разбираться с отморозками должна полиция. Служба безопасности метро. Общество, в котором граждане сами мутузят друг друга, не может считаться цивилизованным — это Средневековье.

Что думаете? Дали бы своему мужику вмешаться в драку, понимая риски остаться без него или навсегда, или на срок отсидки?

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