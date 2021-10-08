 

Пресс-служба “Свободы слова Савика Шустера” заявила, что “слуги народа” не дают ответа об участии в сегодняшней программе

08.10.2021, 11:59, Новости дня
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Редакторы “Свободы слова Савика Шустера” начали приглашать представителей власти на эфир во вторник, 5 октября, однако на утро пятницы, в день выхода программы, от “слуг” не поступило информации, будут ли они принимать участие в передаче.

“5 октября мы уже точно знали, что будем делать тему Pandora Papers. В этот же день мы начали приглашать гостей, в том числе депутатов от партии “Слуга народа”. В четверг, 7 октября, после отставки спикера Верховной Рады, мы решили делать эту тему вторым блоком и также позвали депутатов от “Слуги народа”. На обе темы в “Слуге народа” нам сказали, что подумают, кто может быть спикером от них, и вернутся с ответом. На данный момент партия так и не подтвердила участие ни одного своего депутата. Мы все еще ждем их ответ. Хотя, как правило, в четверг вечером мы уже всегда знаем примерный окончательный список гостей”, – пояснила главный редактор “Свободы слова Савика Шустера” Дарья Тарасова.

В пресс-службе отметили, что в прошлую пятницу власть бойкотировала “Свободу слова Савика Шустера”. Эфир не посетил ни один народный депутат “Слуги народа”, кроме спикера парламента Дмитрия Разумкова. От остальных представителей политической силы редакция получила отказы.

Прямой эфир программы начнется в 21.00 на телеканалах “Украина” и “Украина 24”.

“Украинская правда”, ссылаясь на источники во власти, также сообщала, что нардепы от монобольшинства в Раде решили бойкотировать ток-шоу, куда пригласили Разумкова, у которого есть разногласия с руководством “Слуги народа”. В эфир онлайн представители “Слуги народа” тоже отказались выходить.

Контекст:

Программа “Свобода слова Савика Шустера” выходит на телеканале “Украина” по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24”, “112 Украина”, “1+1”.

В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание из-за проблем с финансированием. Перед этим Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине (телеведущий считает, что к этому был причастен пятый президент Петр Порошенко), но запрет на трудоустройство позже был снят по решению суда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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