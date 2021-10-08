 

Продюсер “Танцев со звездами” Елена Коляденко прокомментировала участие своего подопечного Дмитрия Кадная в этом шоу

08.10.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Дима был приглашен в шоу первым. Это случилось еще зимой. Я часто встречалась на переговорах по поводу его участия с продюсером проекта Владимиром Завадюком. И вот весной, во время очередной встречи, Владимир предложил мне возглавить команду режиссеров и заняться креативом проекта. Честно, даже не спрашивала, как мы будем сосуществовать с Дмитрием Каднаем. Для меня поблажек быть не может. Это нормальный рабочий процесс. За длительное время работы над большими проектами для меня уже многие артисты стали родными. Поверьте, все находятся в одинаковых условиях”, – заявила Коляденко.

По словам хореографа, она не ожидала, что ее подопечный затанцует. 

“Мне казалось, от природы он не танцор. Дима высокий, всю жизнь занимался спортом, у него нет музыкальной программы. Поэтому я даже себя критикую, что не разглядела как продюсер его танцевальный талант раньше. Так что, если Каднай удивляет, то это исключительно его заслуга”, – резюмировала Коляденко.

Контекст:

Дмитрий Каднай родился в Днепропетровске. Он стал известен после участия в первом сезоне проекта “Фабрика звезд” (2007) на Новом канале, в котором занял третье место.

В 2012 году вместе с сыном хореографов Елены и Дмитрия Коляденко Филиппом создал группу Kadnay. Елена Коляденко в настоящее время является продюсером этого коллектива.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.10 / СК заявил, что жена Картрайта заранее спланировала его убийство

12.05 / В Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с полицией Израиля

27.03 / Киев применил дроны Bayraktar для отработки задач над Черным морем

10.05 / Букингемский дворец обнародовал фото королевы Елизаветы II в купальнике

29.09 / Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на удаление немецких каналов RT

29.09 / Ястремская уступила на турнире WTA в Чикаго, борьбу в одиночном разряде продолжают еще две украинки

28.06 / Компания Realme представила смартфон Realme X3

30.07 / Пушков высмеял заявления Киева о встрече Байдена и Зеленского

11.11 / Президент Армении и Гарегин II призвали поддерживать стабильность в стране

05.05 / В Таджикистане подтвердили визит президента страны в Москву 9 мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика