Продюсер “Танцев со звездами” Елена Коляденко прокомментировала участие своего подопечного Дмитрия Кадная в этом шоу

“Дима был приглашен в шоу первым. Это случилось еще зимой. Я часто встречалась на переговорах по поводу его участия с продюсером проекта Владимиром Завадюком. И вот весной, во время очередной встречи, Владимир предложил мне возглавить команду режиссеров и заняться креативом проекта. Честно, даже не спрашивала, как мы будем сосуществовать с Дмитрием Каднаем. Для меня поблажек быть не может. Это нормальный рабочий процесс. За длительное время работы над большими проектами для меня уже многие артисты стали родными. Поверьте, все находятся в одинаковых условиях”, – заявила Коляденко.

По словам хореографа, она не ожидала, что ее подопечный затанцует.

“Мне казалось, от природы он не танцор. Дима высокий, всю жизнь занимался спортом, у него нет музыкальной программы. Поэтому я даже себя критикую, что не разглядела как продюсер его танцевальный талант раньше. Так что, если Каднай удивляет, то это исключительно его заслуга”, – резюмировала Коляденко.

Контекст:

Дмитрий Каднай родился в Днепропетровске. Он стал известен после участия в первом сезоне проекта “Фабрика звезд” (2007) на Новом канале, в котором занял третье место.

В 2012 году вместе с сыном хореографов Елены и Дмитрия Коляденко Филиппом создал группу Kadnay. Елена Коляденко в настоящее время является продюсером этого коллектива.

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