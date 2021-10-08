 

“Съемки в порнушке”, “Погнали!” Голый Тарзан снялся с красным мегафоном

08.10.2021, 11:58, Новости дня
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“Мотор! Камера! Поехали! Готовится команда для съемок фильма на Марсе! …есть желающие?” – спросил он.

Тарзан позировал обнаженным, с красным мегафоном в руке.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

“В порнушке. Это шутка, не нужно злиться”, – прокомментировал подписчик stanyslav48.

“Естественно!” – ответил Тарзан.

“Роли-то какие предлагаются? Выбор есть? Пробы где и когда?” – спросила lisairina_lisa.

“Погнали!”– прокомментировала bondarenko___julia.

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

В сентябре 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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