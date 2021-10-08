Поломка вынудила перенести запуск российских спутников связи

Техническая проблема в приборе на одном из новых российских спутников связи стала причиной переноса его запуска с ноября на декабрь, сейчас она устранена, сообщил гендиректор компании « Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» (ИСС, производитель спутника) Николай Тестоедов.

В сентябре источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт телекоммуникационных спутников « Экспресс-АМУ3» и « Экспресс-АМУ7» отложен с ноября на декабрь. Впоследствии это подтвердили в ИСС, датой пуска называлось 6 декабря.

«Да, пуск ушел с ноября на первую половину декабря. Причиной стала небольшая техническая проблема. Прибор отремонтирован, последствия сбоя устранены», – передает РИА Новости слова Тестоедова.

«Экспресс-АМУ3» и « Экспресс-АМУ7» изготавливаются компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в интересах предприятия « Космическая связь» . Их запустят ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» с космодрома Байконур. Договоры между ИСС, «Космической связью» и итальянским подразделением европейской Thales Alenia Space на создание аппаратов были заключены в августе 2018 года.

По словам Тестоедова, программа импортозамещения комплектующих для спутников ГЛОНАСС будет выполнена к 2026 году.

« Успеваем. Мы говорим только про спутники « Глонасс-К2» , по которым развернута целевая работа. Остальные аппараты нашего производства будут копировать опробованные на навигационных аппаратах решения. И компонентная база, и микросборки, и отдельные подсистемы будут затем заимствоваться для других аппаратов. Все спутники « Глонасс-К2» с 2026 года будут изготовлены из российской элементной базы» , – сказал Тестоедов.

По его словам, программа импортозамещения будет выполнена, даже если российская микроэлектронная промышленность в силу технологических возможностей не сможет изготовить конкретную микросхему. Тогда ее заменят микросборкой отечественного производства.

«Где-то из-за этого может прибавиться вес по сравнению с использованием иностранной компонентой базы, но наши лучшие в мире ракеты позволяют вывести на орбиту дополнительный груз, а там, где и этого окажется недостаточно, можем использовать ионные двигатели довыведения» , – рассказал Тестоедов.

Что касается коммерческих аппаратов, то в них наличие иностранной полезной нагрузки не лимитировано и определяется заказчиком спутника, поэтому отказываться от иностранных комплектующих в собираемых в РФ коммерческих аппаратах не планируется.

«Здесь использование импортных комплектующих приемлемо», – отметил глава предприятия.

Ранее сообщалось, что число пусков с космодрома Байконур в этом году вырастет более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Планировалось от 15 до 17 стартов, в частности, трех ракет «Протон-М» и 12-14 ракет «Союз-2». Так, на 15 июля намечен пуск «Протона-М» с модулем «Наука» к Международной космической станции, в августе-сентябре должны были состояться пуски «Протона-М» с телекоммуникационными аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».