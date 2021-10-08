 

Матвиенко открыла марафон «Компас женского лидерства»

08.10.2021, 11:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала старт дневному марафону «Компас женского лидерства #МягкаяCила», на котором будет, в частности, обсуждаться роль современной женщины в науке и в бизнесе, а также участие женщин в «зеленой экономике».

В видеообращении к участникам марафона Матвиенко отметила, что им предстоит деловое и дружеское общение и обсуждение актуальных и для отдельных регионов, и для всей страны вопросов, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Марафон стартовал в полдень на Камчатке и Чукотке (03.00 по мск) в пятницу, 8 октября, и завершится в 18:00 часов (19.00 мск) по местному времени в самом западном регионе страны – Калининградской области.

Каждый час к московской студии марафона будут подключаться спикеры из студий или онлайн из регионов страны.

Мероприятие проходит в рамках Российской региональной недели Третьего Евразийского женского форума, который начнется 13 октября в Санкт-Петербурге. Марафон организовали Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Матвиенко назвала значимой каждую тему, которую предстоит обсудить на марафоне: от вопросов экологии и инвестиций до путей развития международных партнерских и экономических связей. Среди важнейших тем – женщины в науке и в бизнесе, женщины и цифровизация, участие женщин в «зеленой экономике». По ее словам, главный смысл мероприятия в том, что представленные на нем проекты помогут регионам найти партнеров в решении общих проблем и узнать опыт женщин, добившихся успеха в самых разных отраслях.

Особо Матвиенко отметила участниц образовательной программы «Женщина-лидер», созданной при поддержке Совета Евразийского женского форума Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Они прошли хорошую школу, серьезный отбор и готовы внести огромный вклад в развитие своей родины – большой и малой», – отметила спикер.

Гостями дневного марафона станут сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы «Женщина – лидер», победители и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Эксперты во время первого подключения обсудят с экспертами Камчатки и Чукотки вопросы развития транспортных инфраструктуры и доступности, возможности которой зависят от сезона, а также будут говорить об инвестиционной стратегии, при которой будет сохранен культурный колорит и уникальная экосистема этих мест.

Трансляция марафона идет на YouTube-канале Мастерской управления «Сенеж», на странице марафона, также посмотреть подключения регионов можно на сайте Евразийского женского форума.

Напомним, в сентябре Матвиенко предложила создать клуб выпускников программы «Женщина-лидер».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.10 / Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций

18.08 / Обозреватель WP предложил американцам взять урок демократии у белорусов

05.08 / «Круг добра» закупит лекарства для детей с орфанными заболеваниями

22.08 / В Свердловской области площадь пожара достигла 240 га

12.08 / Литва, Латвия и Польша провозгласили себя посредниками в ситуации с Белоруссией

04.07 / Пашаев заявил о частичной амнезии у Ефремова

02.03 / Twitter будет маркировать сообщения с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

13.06 / Суд отправил акциониста Крисевича в СИЗО за стрельбу на Красной площади

30.12 / Кулеба: Украине необходимо двойное гражданство. Но только не с Россией – это в законе должно быть капслоком прописано

24.09 / ЧФ провел тотальное уничтожение морских террористов на учениях «Кавказ»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика