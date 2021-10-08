Калифорнийские ученые изобрели имплант в головной мозг, который избавляет от депрессии и это работает

Работники университета Калифорнии смогли добиться полного восстановления состояния здоровья женщины по имени Сара, которая с детства страдала депрессиями.

Ее заболевание не поддавалось медикаментозному лечению и электросудорожной терапии. Ученные разработали имплант, который стимулирует мозг – именно с его помощью удалось достичь стабильной ремиссии.

Фото Калифорнийского университета

Имплант создает электрические разряды, которые воздействуют на определенную область головного мозга. 36-летняя пациентка страдала от депрессивных расстройств на протяжении десяти лет. Но ни один терапевтический метод не давал положительного результата.

Фото Калифорнийского университета

Ученые предположили, что причина кроется в низкой эффективности существовавших на тот момент имплантов. Они имели непродуманную систему воздействия на головной мозг.

Новое устройство предполагает стимуляцию головного мозга короткими импульсами, при этом имплант работает не все время, а в критические моменты, когда это действительно необходимо.

В 2020 году научные сотрудники внедрили с десяток электродов в область головного мозга пациентки. На протяжении определенного времени электроды считывали данные об активности нейронов, а врачи следили за эмоциями Сары. Как только девушка сталкивалась с депрессией, информация менялась, электроды активировали короткие разряды, которые стабилизировали эмоциональный фон.

Фото Калифорнийского университета

Таким образом был настроен имплант, а мозговая активность пациентки постепенно восстановилась.

Сегодня Сара не страдает серьёзными депрессивными расстройствами. Она ведет довольно активный образ жизни. Устройство, интегрированное в мозг, работает от аккумулятора, ресурса которого хватит на одно десятилетие, после чего АКБ нужно заменить.