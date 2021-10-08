 

Любил воду с сиропом и гонял хулиганов: школьный друг Путина рассказал, каким президент был в детстве

08.10.2021, 11:26, Разное
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Художественный руководитель студенческого театра Политеха Виктор Борисенко знает президента РФ Владимира Путина с самого детства — они знакомы со школьной скамьи. Борисенко рассказал, как Путин праздновал дни рождения в детстве, какие у него были привычки и пристрастия.

По словам школьного друга, их первая с будущим президентом учительница ввела в классе интересную практику — в день рождения все ребята дарили имениннику подарки, а не наоборот, как это принято сейчас во многих школах. Так 7 октября всегда был днем Путина — он получал от одноклассников поздравления, вкусности и игрушки. А в обычные дни ребята часто изображали муштекеров, играли в прятки и пели The Beatles.

Борисенко рассказал, в школьные годы Владимир Владимирович больше всего любил слушать 30 сонат Бетховена на пластинках из семейной коллекции и читать собрание сочинений Чехова, а на каждом праздничном столе в его доме обязательно была треска в томате, приготовленная отцом Путина. Также в студенчестве у будущего главы страны была необычная привычка: в кафе, после очередной вечерней прогулки, он часто заказывал воду с сиропом.

По словам Борисенко, в старших классах Путин настолько хорошо освоил приемы самбо, что делать у него на глазах пакости не решались многие хулиганы. Однажды будущий глава государства даже кинул в снег пьяных здоровяков, которые доставали школьников.

Тогда Владимир Владимирович сильно отличался от ребят своего возраста. Как заявил товарищ президента, уже в 7 классе тот хорошо понимал причинно-следственные связи и легко мог назвать причину и повод исторического события.

“Роза Марковна, учитель истории, да и все одноклассники были поражены: откуда это Путин знал!”, — вспомнил Борисенко.

Школьный друг Путина считает, что родители научили будущего президента гостеприимству, которым он отличается до сих пор, и уважению к другим. Именно последнее качество, по мнению Борисенко, помогает президенту в общении с разными людьми.



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