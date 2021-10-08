Состояние госпитализированной с коронавирусом Гузеевой ухудшилось

Состояние известной российской ведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось. Поражение легких у знаменитости на фоне коронавируса составило 65%.

Отмечается, что 1 октября у Гузеевой было поражено только 7% легких. Спустя неделю врачи Коммунарки начали фиксировать негативную динамику. Если уровень сатурации опустится ниже 95%, то пациентку придется перевести на лечение кислородом.

Напомним, что Лариса Гузеева была госпитализирована 26 сентября. Ее доставили в Коммунарку на скорой помощи. Врачи диагностировали у ведущей COVID-19, при этом тогда КТ не показало поражение легких.

Перед этим неделю Лариса Гузеева была в Крыму. Там она совмещала работу и отдых. Позже знаменитость вышла на связь в социальных сетях, поблагодарив коллег и фанатов за поддержку. Здоровье она считает интимным вопросом, поэтому попросила не беспокоить ее и членов семьи.

Источник: life.ru