 

Состояние госпитализированной с коронавирусом Гузеевой ухудшилось

08.10.2021, 11:22, Разное
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Состояние известной российской ведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось. Поражение легких у знаменитости на фоне коронавируса составило 65%.
Отмечается, что 1 октября у Гузеевой было поражено только 7% легких. Спустя неделю врачи Коммунарки начали фиксировать негативную динамику. Если уровень сатурации опустится ниже 95%, то пациентку придется перевести на лечение кислородом.

Напомним, что Лариса Гузеева была госпитализирована 26 сентября. Ее доставили в Коммунарку на скорой помощи. Врачи диагностировали у ведущей COVID-19, при этом тогда КТ не показало поражение легких.

Перед этим неделю Лариса Гузеева была в Крыму. Там она совмещала работу и отдых. Позже знаменитость вышла на связь в социальных сетях, поблагодарив коллег и фанатов за поддержку. Здоровье она считает интимным вопросом, поэтому попросила не беспокоить ее и членов семьи.

Источник: life.ru



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