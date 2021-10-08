 

Сексуальное насилие и бедность в детстве удваивает риск ранней смерти

08.10.2021, 11:20, Разное
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Ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные 9,3 тысячи участников общенационального исследования развития детей в Великобритании, родившихся в 1958 году. Когда им было 7 и 11 лет, среди их родителей и педагогов проводились опросы, целью которых было выяснить признаки какого-либо давления на детей и пренебрежения их интересами.

В возрасте 45 лет ученые спросили участников исследования, был ли у них опыт сексуального, физического или психологического насилия до 16 лет, и приходилось ли им быть свидетелями жестокого обращения по отношению к другим членам семьи. За добровольцами наблюдали еще лет, фиксируя смерти от всех причин в этой когорте.

После окончания наблюдательного периода ученые выяснили, что у людей, переживших сексуальное насилие в детстве юности, риск смерти в возрасте от 45 до 58 лет был вдвое выше по сравнению с теми, кто не имел такого опыта. Физическое насилие увеличивало вероятность умереть в расцвете лет в 1,7 раза.

Сексуальное насилие способно вызвать серьезные изменения в женском мозге 

Исследование показало, насколько сказывается на качестве жизни и здоровье подобная травма. 

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Участники, которые сообщили о том, что часто в детстве оставались без надзора и заботы родителей, имели риск ранней смерти в 1,4 раза выше по сравнению с людьми, чье детство было более благополучным. Детство в нужде и бедности повышает эту вероятность почти вдвое — в 1,9 раза.

При этом ученые не нашли связи психологического насилия и свидетельства за жестоким обращением с членами семьи с риском ранней смерти.

«Наша работа показывает долгосрочные последствия, которые могут иметь определенные виды жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы. Полученные результаты особенно важны, потому что эти невзгоды в раннем возрасте не редкость и затрагивают миллионы людей», — сообщили авторы исследования.



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