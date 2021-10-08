 

Гендиректор “Метинвеста”: Нам не нужны инженеры‑металлурги в чистом виде. Это прошлый век

08.10.2021, 11:04, Новости дня
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Он отметил, что уже через 10 лет компания в будущем будет работать над повышением добавленной стоимости, а не стремиться нарастить объемы продукции. По его словам, после покупки Днепровского меткомбината количество работников в группе выросло с 80 до 90 тысяч человек, но применение новых технологий приведет к тому, что столько сотрудников будет просто не нужно.

“Думаю, максимум 60 тысяч. Мы автоматизируем производство. Доменными печами управляет искусственный интеллект, ситуацию на ГОКах отслеживают дроны”, – рассказал Рыженков.

Именно поэтому компания основала собственный технический университет – “Метинвест Политехнику”, подчеркнул он.

“Нам не нужны инженеры‑металлурги в чистом виде. Это прошлый век. Нам нужны люди, которые владеют информационными технологиями, с глубоким знанием металлургии. Если вы посмотрите на наши новые объекты, например, на “Стан‑1700″, который мы запустили полтора года назад, то увидите, что там все управляется мышкой”, – заявил гендиректор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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