Падение Крымской империи

На полуострове — массовые чистки элиты. Под ударом — чиновники, подписывавшие с Путиным указ о присоединении к России.

Крымским девелоперам на фоне обещаний больших инвестиций из РФ места под солнцем остается все меньше. Фото: РИА Новости

Сразу после окончания думской кампании в Крыму активизировались силовики. Арестованы, привлечены в качестве свидетелей, подозреваемых и обвиняемых высокопоставленные чиновники: от мэров до вице-премьера. Кольцо вокруг главы республики Сергея Аксенова и спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова сжимается.

И хотя к посадкам, арестам и обыскам у чиновников на полуострове давно уже можно привыкнуть (по их количеству республика уступает разве что соседней Кубани), но одно дело, когда лицом в пол кладут чиновников низшего ранга, и совсем другое — когда под ударом оказывается окружение главы региона и спикера Госсовета Крыма, которые вместе с Владимиром Путиным подписывали указ о присоединении полуострова к России.

Бархатный сезон посадок

Первым, через четыре дня после выборов, 23 сентября, ушел в отставку, а затем был арестован вице-премьер Евгений Кабанов — крупнейший застройщик и один из самых богатых людей на полуострове. Вместе с ним в СИЗО отправился его подчиненный Михаил Храмов, экс-министр строительства и архитектуры Крыма.

Через несколько дней бывшие чиновники оспорили меру пресечения в Верховном суде республики — два месяца в СИЗО им заменили на домашний арест.

Кабанову и Храмову вменяют мошенничество и превышение должностных полномочий: хищение 57 млн рублей при строительстве водопровода в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма. Но за этими арестами может стоять и передел строительного рынка. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин с момента назначения куратором полуострова не раз заявлял о планах масштабной застройки и материковых инвесторах.

Местным девелоперам, включая Кабанова, места под крымским солнцем остается все меньше.

Евгений Кабанов на открытии нового объекта. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Должность куратора Федеральной целевой программы (ФЦП) в правительстве Крыма — расстрельная. Все предшественники Кабанова находятся в местах не столь отдаленных:

Виталий Нахлупин по подозрению в получении взятки с 2018 года ожидает приговора в СИЗО,

Олег Казурин, задержанный в 2017 году также за получение взятки в размере 27 млн рублей, уже осужден на 11 лет.

«Неприкасаемых нет», — обычно комментирует задержания чиновников глава Крыма Сергей Аксенов. Но по поводу ареста Евгения Кабанова он почему-то до сих пор не высказался.

Вскоре после задержания Кабанова и Храмова, 29 сентября, в Совете министров Крыма начались отставки. Правда, пока без обысков и арестов. Должности покинули министр здравоохранения региона Александр Остапенко и министр транспорта Евгений Исаков.

Прогнозировались и другие кадровые перестановки — как в Совмине Крыма, так и среди руководства муниципалитетов. В частности, во время расследования уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Кабанова возник ряд вопросов к руководству нескольких городов. По информации источника РИА «Новости», «отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск».

5 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что правоохранители провели обыски в городском совете Евпатории и задержали его председателя Олесю Харитоненко. В декабре 2020 года она стала членом президентского госсовета, а теперь ей инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (УК РФ 285) после перевода земельного участка из рекреационной зоны в зону жилищного строительства и возведения многоэтажки. «Коммерсант» сообщал, что правоохранители расследуют вопрос незаконного выделения земель на сумму 7 млрд руб.

Председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко в здании администрации Евпатории. Фото: РИА Новости

Бывший помощник первого вице-премьера Крыма Михаила Шеремета Александр Талипов в разговоре с «Новой» отметил, что пока нет прямых доказательств, что события в Евпатории могут быть напрямую связаны с Кабановым. Месяц назад был арестован глава госкомрегистра Евпатории — за то, что перевел категорию участка в 77 га из рекреационной в жилую застройку. Но сам он это решение принять не мог: нужно согласование главы городской администрации и решение горсовета. Можно только предполагать, какая строительная компания собиралась застраивать эту землю, говорит Талипов.

Прошли обыски и в городской администрации Евпатории, а в отношении мэра города Романа Тихончука провели следственные действия. Правоохранители сообщали журналистам, что собираются у мэра дома проводить обыск.

Сергей Аксенов прокомментировал события в Евпатории на своих страницах в соцсетях. Он подтвердил, что проводятся следственные мероприятия в отношении Олеси Харитоненко. «Процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен, — пояснил глава Крыма. — Это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет».

В этот же день стало известно, что Харитоненко задерживать не стали. Также правоохранители позже сообщили, что мэр находится в статусе свидетеля.

Кстати, предыдущий мэр Евпатории Андрей Филонов сейчас отбывает срок за превышение должностных полномочий по земельным вопросам.

За вымогательство взятки сидели, либо сидят:

экс-мэр Феодосии Дмитрий Щепетков (недавно вышел на свободу),

экс-мэр Керчи Сергей Писарев, экс-глава администрации Красноперекопска Игорь Яцишин,

а вот бывшая глава Ленинского района Светлана Иванова за взятку 189 тысяч рублей получила лишь условный срок.

Могу молчать

Два главных ресурса Крыма — земля на побережье и федеральные транши, которые скоро перевалят за триллион рублей. Именно за них на полуострове, как правило, и разворачивается политическая борьба.

Два самых влиятельных человека в Крыму — Сергей Аксенов и спикер Госсовета Владимир Константинов. Все ключевые должности занимают их протеже, соратники по украинским временам и родственники.

Сейчас иммунитет героев «крымской весны» начинает таять, как и их влияние на события в регионе. Все больше решений в своих интересах начинают принимать федеральные игроки и силовые ведомства. Иногда и без согласования с «хозяевами» Крыма.

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Еще в 2018 году, когда силовики в Москве задержали близкого соратника главы Крыма, бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, Сергей Аксенов писал гневные посты в соцсетях и требовал его освободить. Дело было связанно с землей — участком 26 соток около ведомственного санатория, который бывший мэр Ялты оформил в собственность муниципалитета, вместо того чтобы передать в МВД. «Считаю непрофессионализмом возбуждение уголовного дела на основании таких обстоятельств и при отсутствии ущерба для государства, — писал Аксенов.

— Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым».

Тогда старания Аксенова не прошли напрасно, и он частично переиграл силовиков. Ростенко через два месяца отпустили из СИЗО в обмен на передачу участка в федеральную собственность. Правоохранители просто не обратились в суд, чтобы продлить меру пресечения. Спустя несколько месяцев Ростенко был назначен советником Аксенова и членом координационного штаба по ФПЦ, а уже в 2020 году получил пост замминистра Крыма по культуре. Теперь, спустя три года, ситуация изменилась. Когда арестовывают его ближайшее окружение, Аксенов отмалчивается. Константинов — тоже. Хотя иногда они пытаются решать вопросы кулуарно.

Республика Крым. Судак. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Казнить нельзя помиловать

Бывший помощник экс-вице премьера Михаила Шеремета Александр Талипов рассказал «Новой», что за все время в Крыму арестовано порядка 100 чиновников и представителей местных органов власти. При этом в Совмине идут постоянные ротации.

— Только по официальной статистике в Крыму с момента присоединения к РФ сменилось 15 вице-премьеров и более 80 региональных министров, огромное количество замминистров, руководителей служб, ведомств, комитетов, — объясняет Талипов. — Что говорить о главах администраций, если только в Феодосии их сменилось уже шесть? При этом очевидно, что в Крыму есть кадровый голод и на должности назначаются случайные люди, которые не разбираются, как профессионалы, в тех процессах, которые им поручили. И под гнетом всех проблем в Крыму происходит кадровая чехарда. Уволенный чиновник снова всплывает на другой должности, потому что кадровая скамейка пуста и из-за границ Крыма на нее нет желающих.

«Если кота или собаку Сергея Аксенова назначат на пост вице-премьера, курирующего ФЦП, то хуже уже не будет».

Конечно, любое задержание высших должностных лиц республики — это удар по имиджу ее главы, поясняет Талипов, но вряд ли в ближайшее время это скажется на кадровых перспективах Сергея Аксенова. Тем более что своих претендентов на ключевые посты Москва главе Крыма пока не навязывает.

В то же время арест Евгения Кабанова — это удар не только по Аксенову, но и по Константинову, так как с последним бывшего вице-премьера связывал общий бизнес — ООО «Крымский газобетонный завод».

— Аксенов, конечно, уже не является неприкасаемым, поэтому силовики его и обложили со всех сторон, — считает политолог Аббас Галлямов. — Он пока еще отбивается, но похоже, что его игра уже проиграна. Во-первых, позиции силовиков в стране крепнут, а им нужны звезды, и аресты коррупционеров им эти звезды гарантируют. Во-вторых, Аксенов контролирует слишком лакомый кусок. Самого главу Крыма, скорее всего, не накажут: даже на повышение могут отправить, но вот команде его придется несладко.

Надежда Исаева, корреспондент

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