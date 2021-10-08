 

Японцы создали новый строительный материал из утилизированных продуктов

08.10.2021, 10:50, Новости дня
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Компонентами нового строительного материала, созданного специалистами университета в Токио, стали старый переработанный бетон, а также углерод. И то, и другое, является отходами, загрязняющими окружающую среду, напоминают ученые.

Разработчики поясняют, что при помощи их методики можно создавать новую бетонную смесь, которая при затвердевании образует сверхпрочный материал для строительства.

Внедрение технологии поможет очистить атмосферу от парниковых газов. Также свалки не нужно будет засыпать отработанным бетоном, утилизация которого затруднена. Наконец, получение нового материала происходит без использования большого количества цемента, производство которого также сопровождается огромными энергетическими затратами и загрязнением атмосферы.



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