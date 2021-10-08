На МКС собрали первый урожай космического перца

Первый в истории урожай перца чили собрали американские астронавты на борту Международной космической станции. Об этом сообщают в космическом центре имени Кеннеди.

Выращивание сельскохозяйственных культур в условиях космоса сходит в программу орбитальных полетов, поясняют специалисты. В будущем полученный опыт поможет организовывать дальние межпланетные перелеты, а также освоение Марса и Венеры.

В данном случае, опыление растений происходило как дистанционно, когда процессом управляли с Земли, так и непосредственно самими астронавтами. Такой же эксперимент хотели провести на МКС и российские космонавты. Однако в 2016 году во время полета была утрачена отечественная космическая оранжерея.