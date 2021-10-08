 

На МКС собрали первый урожай космического перца

08.10.2021, 10:50, Новости дня
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Первый в истории урожай перца чили собрали американские астронавты на борту Международной космической станции. Об этом сообщают в космическом центре имени Кеннеди.

Выращивание сельскохозяйственных культур в условиях космоса сходит в программу орбитальных полетов, поясняют специалисты. В будущем полученный опыт поможет организовывать дальние межпланетные перелеты, а также освоение Марса и Венеры.

В данном случае, опыление растений происходило как дистанционно, когда процессом управляли с Земли, так и непосредственно самими астронавтами. Такой же эксперимент хотели провести на МКС и российские космонавты. Однако в 2016 году во время полета была утрачена отечественная космическая оранжерея.



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