Шойгу прибыл на космодром Плесецк

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08.10.2021, 10:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр обороны Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк.

«Глава военного ведомства проверит ход модернизации монтажно-испытательного корпуса Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны России, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель «Ангара-А5», – передает РИА Новости сообщение Минобороны.

Шойгу также примет участие в церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города.

Космодром Плесецк выполняет задачи в интересах ВС России. В настоящее время здесь эксплуатируются ракеты-носители лёгкого класса «Ангара-1.2», «Союз-2.1в», «Рокот», среднего класса «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», тяжёлого класса «Ангара-А5».

Средства измерений космодрома выполняют сбор и обработку траекторной и телеметрической информации при пусках ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет. В состав средств измерений входят пункты, расположенные в городах Мирный, Северодвинск, Нарьян-Мар, Норильск.

В Плесецке ведется создание и отработка перспективных ракетно-космических комплексов «Союз-2» и «Ангара», построенных на современной отечественной элементной базе и призванных обеспечить поддержание орбитальной группировки в ближайшие десятилетия. Ввод в штатную эксплуатацию этих комплексов позволит обеспечить пуски всех космических аппаратов оборонного назначения с российской территории.

Расположенный в Архангельской области Плесецк – самый северный космодром в мире.



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