 

Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму

08.10.2021, 10:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.

«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – отметил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.

При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа несмотря на возможный энергодефицит».

Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд куб. метров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.

Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».

Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.



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