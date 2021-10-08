 

Собянин рассказал об проектах благоустройства в Тверском и Таганском районах

08.10.2021, 10:39, Разное
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В Тверском благоустроена территория у Дворца творчества для детей и молодежи на Миуссах. Там проложили новую дорожно-тропиночную сеть, реконструировали наружное освещение, установили информационные стенды с подсветкой, современную систему навигации и видеонаблюдения.

Рядом с дворцом появилось круглогодичное футбольное поле с искусственным газоном. Любители спорта также могут поиграть на специальных площадках в баскетбол и волейбол.

В воркаут-зоне появились тренажеры, в том числе для людей старшего возраста. Также обустроена детская спортивная площадка.

В районе метро “Достоевская” появилось арт-пространство “Квартал поэтов” с инсталляцией, украшенной силуэтами и цитатами известных литераторов, режиссеров и музыкантов.

Работы по благоустройству у Таганском районе коснулись сквера у Спасо-Андроникова монастыря. Это одно из популярных мест Рогожской слободы, отсюда можно выйти к Яузе и музею имени Андрея Рублева.

Также в порядок приведен Калитниковский сквер. Там отремонтировали детскую площадку, создали активности для юных любителей экстремального катания.

Тропиночная сеть сквера преобразилась. Там высадили новые деревья и кустарники, создали места для тихого отдыха – сквер стал более зеленым и уютным.

“Создание качественной городской среды – это бесконечный процесс улучшений. Завершив сезон 2021 г., мы уже сегодня начинаем формировать планы на следующий 2022-й год. Постараемся сделать не меньше для повышения комфорта повседневной жизни москвичей”, – написал Собянин в своем блоге.

Ранее градоначальник рассказал о создании комфортной городской среды в Южном административном округе Москвы. Там реализовано несколько крупных проектов.



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