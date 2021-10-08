 

Родственники “Горшка” отреагировали на сериал о группе “Король и Шут”

08.10.2021, 10:38, Разное
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КиноПоиск занят разработкой сериала о российском музыкальном коллективе “Король и Шут”. Лента расскажет о зарождении панк-группы, ее пути к славе и взаимоотношениях участников. В центре повествования окажется фронтмен Михаил “Горшок” Горшенев.

Родственники Горшнева уже отреагировали на идею снять сериал о “КиШе”. Близкие звезды одобрили проект.

По словам вокалиста коллектива Андрея “Князя” Князева, Михаил Горшенев был бы двумя руками за экранизацию истории “КиШа”. “Знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу “Король и Шут”, – поделился Князев.

Отметим, Андрей Князев выступит одним из продюсеров ленты о коллективе. В кресле режиссера окажется Рустам Мосафир. Сценарий доверили Дмитрию Лемешеву.

Сейчас создатели проекта заняты подбором актеров. Премьера сериала запланирована на 2022 год. Сериал о коллективе “Король и Шут” будет эксклюзивно транслировать КиноПоиск.

Напомним, коллектив “Король и Шут” основан в 1988 году. Первое время группа носила название “Контора”. В творческой копилке “КиШа” десять студийных альбомов и два альбома с рок-мюзиклом “TODD”. Михаил Горшенев скончался от инфаркта в 2013 году. Ему было всего 39 лет.



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