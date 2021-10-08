Онколог сообщил о побочных эффектах введения нового препарата для больной Гузеевой

Доктор медицинских наук, онколог Иванов Антон пояснил опасность введения медицинского новшества – лекарственного препарата «Артлегиа».

Как пишет эксперт, лекарство, как правило, вводят на вторую неделю болезни, в тот период, когда активизируется «цитокиновый штром», который поражает внутренние органы страдающего недугом человека. Препарат дает максимальный эффект – нивелирует воспаление примерно на 95-100%. Но в этом кроется его основная опасность: в этом случае вирус может вобрать в себя инфекцию, и пациент может скончаться от гнойно-септического усугубления симптомов.

«Именно по этой причине в случае с лекарственным препаратом «Артлегиа» необходимо тщательно и верно рассчитать дозировку и вовремя сделать инъекцию Гузеевой: именно тогда, когда активизируется «цитокиновый шторм. Ни минутой позже или раньше», – рассказал онколог.

Напомним, что ранее, перед тем как оказаться в больнице, Лариса Гузеева планировала сняться в кино.

Источник: radiokp.ru