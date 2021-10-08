Телемедицина — ответ на все вопросы?



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Достоинства телемедицины

Удобство

Телемедицинские услуги позволяют человеку получать консультации специалистов, не покидая дом. Ему не нужно ехать, стоять в очередях, платить за стоянку, отпрашиваться с работы, искать няню для ребенка и так далее. Эти обстоятельства указывают и на возможность того, что удаленные консультации помогают сэкономить. Однако данные относительно полезности такого формата не столь однозначны.

Снижение стоимости медицинского обслуживания

«Основная статья затрат при консультации – это время врача, который даже при онлайн – приеме должен находиться на территории лечебного учреждения. Таким образом, дистанционная консультация не может быть значительно дешевле очного приема», – сообщила МедПорталу Юлия Галаничева, руководитель стратегической программы, Блок Медицина компании ВСК.

Галаничева указала, что розничная стоимость консультаций в Москве варьирует в диапазоне от 500 до 5000 рублей, в зависимости от специализации и квалификации врача.

Влияние использования телемедицины на цену врачебной консультации зависит от того, как устроена система здравоохранения и как дорого обходится личная консультация врача. Многие зарубежные источники указывают сокращение стоимости среди достоинств этого метода. Например, в 2014 году в США удаленное консультирование помогало снизить траты пациента за один прием в среднем со 176 до 45-50 долларов – более чем в три раза.

Улучшение доступа к помощи

Телемедицина очевидно удобнее тем пациентам, которым сложно добраться до доктора лично, и к которым сам врач добирается не так часто, как хотелось бы. Речь об инвалидах, пожилых людях и тех, кто живет в отдаленных районах. Конечно, ощутить преимущество инноваций могут только люди, владеющие современными электронными устройствами и умеющие ими пользоваться.

Телемедицина для пациентов

Современная медицина ушла далеко вперед, но ее достижения по-прежнему доступны далеко не каждому российскому пациенту. Об этом в нашем специальном материале.

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Телемедицина по ОМС доступна не во всех регионах России. Но возможностями телемедицинского приема пользуются не менее 10% наших страхователей по ДМС, уточнила Юлия Галаничева.

Профилактика и ведение больных после выписки из больниц

У многих людей есть факторы риска, увеличивающие риск тяжелых нарушений здоровья (например, инсультов, почечной недостаточности) и смерти. Без регулярного общения со специалистами такие пациенты часто не следуют профилактическим рекомендациям.

В качестве примера можно привести исследование, которое было опубликовано в 2012 году. В нем участвовали 203 пациента, перенесшие инфаркт миокарда. У тех из них, кто регулярно получал удаленные консультации врачей, артериальное давление и показатели уровня глюкозы в крови были лучше, чем у участников, которые не пользовались телемедицинским сервисом. Авторы научной работы считают, что телемедицина способна снижать риск повторного инфаркта.

Замедление распространения инфекций

Особенно остро этот вопрос стал с началом пандемии COVID-19. Посещение медицинских учреждений может быть связано с риском заражения разными инфекциями в одной очереди к врачу, и речь идет не только о коронавирусной инфекции. Увеличение объема телемедицинской помощи способно разгрузить лечебные учреждения и снизить риск заражения.

И в России и за рубежом, телемедицину рекомендуют использовать для помощи пациентам, которые проходят лечение COVID-19 дома. Напомним, в нашей стране есть бесплатная горячая линия по COVID-19. Получить консультацию можно, позвонив по номеру 8(800)2000-112.

Недостатки телемедицины

Мы назвали доступность помощи среди достоинств телемедицины. Однако проблемы доступности могут быть и ее недостатками. У пациентов и даже у лечебных учреждений может не быть необходимой аппаратуры, многие люди до сих не умеют пользоваться современными средствами видеосвязи. Повреждение техники или связи на любом уровне ставит под большой вопрос встречу пациента с врачом.

Кроме того, телемедицину не всегда можно использовать в принципе. Конечно, довольно трудно назвать отрасль медицины, в которой удаленные консультации совсем невозможны: она может быть уместной даже в хирургии – например, для ведения послеоперационных пациентов. Однако многие болезни требуют общения с врачом «в реале», настоящего осмотра. Телемедицина не дает возможности проведения анализов, инструментальных обследований и определенных методов лечения.

В РФ законы не разрешают врачам ставить новые диагнозы в удаленном режиме. Поэтому удаленную помощь могут получить только люди с уже установленным диагнозом.

Еще одна возможная проблема традиционна для использования электронных средств связи и платформ — проблема защиты информации. Эксперты опасаются, что к личным данным, передаваемым при электронном общении, может быть получен несанкционированный доступ.