 

Independent – Францию обвинили в «краже» 5 млн доз вакцины от COVID-19 у Великобритании

08.10.2021, 10:26, Новости дня
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Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в «краже» миллионов доз вакцины от коронавируса у Великобритании, пишет The Independent. Как отмечает издание, этой весной 5 миллионов доз препарата AstraZeneca должны были отправиться в Великобританию, однако Макрон убедил руководство ЕС, что Франции они нужнее.


Reuters

Францию обвинили в присвоении около 5 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которые были предназначены для Великобритании, пишет The Independent. 

22 марта глава AstraZeneca Рууд Доббер публично объявил, что многомилионная партия вакцины должна прибыть в Великобританию с завода Halix в Голландии. Однако французский лидер Эммануэль Макрон сотрудничал с руководством ЕС, чтобы перенаправить партию во Францию. В итоге «в последний момент» дозы вакцины из Голландии были направлены именно во Францию.

Как отмечает издание, Франция завуалированно угрожала премьер-министру Борису Джонсону прекратить поставки Pfizer, что поставило бы под угрозу программу вакцинации в Великобритании. Инцидент, как утверждается, вызвал серьёзный конфликт между Джонсоном и Макроном.

Макрон предпринял усилия, чтобы убедить ЕС в том, что Франции препарат нужнее, несмотря на то, что ранее президент называл разработку AstraZeneca «квазинеэффективной», настаивая, что вакцина «не работает так, как мы ожидали».

Кроме того, французский лидер критиковал кампанию по вакцинации населения в Великобритании, в рамках которой на тот момент по крайней мере одну дозу препарата от коронавируса получили больше людей, чем в любой другой европейской стране.

Впрочем, в британском правительстве отметили, что этот «возмутительный» шаг Макрона мог бы стоить жизни множеству людей, если бы не успешное внедрение в Великобритании вакцины компании Pfizer.

«Французы украли наши вакцины в то самое время, когда публично критиковали их и утверждали, что их использование небезопасно. Это возмутительный поступок, который не был похож на действия союзника», — приводит The Independent слова источника в правительстве, который добавил, что это было доведено до сведения Парижа.



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