 

Нардепы “Слуги народа” отказались от лишения Разумкова мандата

08.10.2021, 10:14, Новости дня
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“Мы разговаривали об этом, но я считаю, что мы такие варианты искать не будем. Это не является на сегодня, мне кажется, правильным, потому что Дмитрий Александрович может себя попробовать в работе обычного народного депутата или, возможно, народного депутата, который создаст свою группу. Именно об этом сейчас идет больше разговоров. Уже есть название группы, потенциальные кандидаты”, – заявила нардеп.

По словам Шуляк, созданная Разумковым депутатская группа может называться “Разом”.

7 октября о возможном лишении Разумкова мандата говорил первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко. По его словам, этот вопрос планировали рассмотреть на съезде партии в ноябре.

Контекст:

Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция “Слуга народа”.  Глава парламентской  фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что с каждым депутатом фракции, который не поддержал отставку Разумкова, “будет общение отдельно”.

По словам Разумкова, часть из голосовавших за это решение просили у него прощения.

Голосование за нового спикера Рады назначили на 8 октября.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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