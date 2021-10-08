 

В Верховной Раде почтили минутой молчания память умершего нардепа Полякова

08.10.2021, 10:14, Новости дня
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“Правдивый, правдолюб, порядочный, рафиновано порядочный, честный. Который, как и многие из вас, ворвался в стены парламента, чтобы творить добро. Только он по-своему понимал это добро. Это цена украинской политики – его смерть. Для кого-то это рубикон и циничные голосования в зале, а для кого-то это исповедь”, – отметил коллега Полякова по депутатской группе Тарас Батенко.

После этого депутаты почтили память коллеги минутой молчания.

Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза тела надепа, которая должна установить причину смерти.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. 

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией “Слуга народа” в 206 избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе “За майбутнє”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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