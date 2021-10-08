 

“Безупречная”. Адель засветила пышную грудь на обложке британского Vogue

08.10.2021, 10:14, Новости дня
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По словам Адель, во время фотосессии они с фотографом и командой устроили на Манхеттене, где проходили съемки хаос.

На обложке артистка запечатлена в профиль в желтом платье с декольте, оголяющем пышную грудь. 

Адель также дала Vogue интервью, в котором рассказала о своем похудении и бойфренде, спортивном агенте Риче Поле. 

“Безупречная”, – оценили фото поклонники певицы.

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Публикация от Adele (@adele)

Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий “Грэмми”, Brit Awards, American Music Awards и кинопремии “Оскар”. В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

С 2011-го по 2019-й год певица была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году у пары родился сын Анджело Джеймс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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