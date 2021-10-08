“Нереальные! Обе”, “И Кристина, и Алла – красавицы”. Пугачева вся в черном пришла на презентацию именного парфюма дочери

“Мы это сделали! Вчера состоялась грандиозная презентация нашего нового совместного с [парфюмерами] Пауло и Тицианой Теренци восхитительного аромата Kristina. Аромат идеально отражает меня, мое настроение и, надеюсь, очарует и вас!” – написала она.

На снимках Орбакайте запечатлена с парфюмерами Теренци, а также со своей мамой, 72-летней певицей Аллой Пугачевой. Она появилась на мероприятии в одежде и головном уборе черного цвета, Орбакайте – в бледно-розовом облегающем платье.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

“Нереальные! Обе”, – заявил подписчик follow.horizon.

“Супер-красиво! И Кристина, и Алла – красавицы”, – написала rodina7820.

“Кристина, у меня нет слов, вы просто сказка, а не женщина”, – отметила jgnatjukdolligmail._com.

Стоимость парфюма Kristina составляет 33, 5 тыс. руб. (12 тыс 262 грн), с “золотой картой” – 26,8 тыс. ( 9 тыс 809 грн).

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Виват, гардемарины!”, “Любовь-морковь”.

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