 

“Нереальные! Обе”, “И Кристина, и Алла – красавицы”. Пугачева вся в черном пришла на презентацию именного парфюма дочери

08.10.2021, 10:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы это сделали! Вчера состоялась грандиозная презентация нашего нового совместного с [парфюмерами] Пауло и Тицианой Теренци восхитительного аромата Kristina. Аромат идеально отражает меня, мое настроение и, надеюсь, очарует и вас!” – написала она.

На снимках Орбакайте запечатлена с парфюмерами Теренци, а также со своей мамой, 72-летней певицей Аллой Пугачевой. Она появилась на мероприятии в одежде и головном уборе черного цвета, Орбакайте – в бледно-розовом облегающем платье.

View this post on Instagram

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

“Нереальные! Обе”, – заявил подписчик follow.horizon.

“Супер-красиво! И Кристина, и Алла – красавицы”, – написала rodina7820.

“Кристина, у меня нет слов, вы просто сказка, а не женщина”, – отметила jgnatjukdolligmail._com.

Стоимость парфюма Kristina составляет 33, 5 тыс. руб. (12 тыс 262 грн), с “золотой картой” – 26,8 тыс. ( 9 тыс 809 грн).

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. 

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. 

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Виват, гардемарины!”, “Любовь-морковь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / Пашинян: Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседей

21.07 / Глава МЧС после доклада Путину вылетел на место подтопления в Свердловской области

05.11 / Создателей Telegram-канала Nexta обвинили по двум статьям в Белоруссии

24.06 / С начала месяца в Украине утонули 126 человек – ГСЧС

05.10 / Экологический кошмар — Калифорния столкнулась с масштабной утечкой нефти у побережья

10.09 / Журналист – американским военным внушают, что они страдают «токсичной маскулинностью»

26.02 / Венедиктова рассказала, что на должность руководителя САП “сумасшедший конкурс”

01.09 / Психиатр объяснила отсутствие памяти у Ефремова в день ДТП

10.08 / Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

27.04 / Отказались от традиционного трико с голыми ногами. Немецкие гимнастки выступили против сексуализации в спорте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика