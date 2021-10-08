 

В прокуратуре назвали предварительную причину смерти Полякова

08.10.2021, 10:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований”, – говорится в сообщении.

Также в прокуратуре добавили, что народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, которое остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения правил дорожного движения.

По словам водителя такси, за несколько минут до этого, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4946494835361839

Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза тела надепа, которая должна установить причину смерти.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. 

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией “Слуга народа” в 206 избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе “За майбутнє”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.10 / Суд отклонил иск Брижит Макрон против «жёлтого жилета»

22.09 / “Наконец-то убрали этих проходимцев”. Нардеп Бондарев высказался об увольнении Лещенко и других членов набсовета “Укрзалізниці”

21.07 / На Донбассе на мине подорвался украинский военнослужащий

05.03 / Обязательный перевод пожилых работников на удаленку решено отменить

17.06 / Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки

13.07 / “Скукатища”. Малюська повторил пост Богдана после сообщений о возможной отставке

19.04 / ВКС уничтожили до 200 готовивших теракты в Сирии боевиков

25.02 / Рудик заявила, что “Слуга народа” и Офис президента “время от времени” ведут переговоры о коалиции с “Голосом”

01.07 / Политолог оценил итоги электронного голосования по поправкам к Конституции

17.01 / NBC – ФБР заподозрило иностранные государства в финансировании штурма Капитолия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика