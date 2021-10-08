В прокуратуре назвали предварительную причину смерти Полякова

“По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований”, – говорится в сообщении.

Также в прокуратуре добавили, что народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, которое остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения правил дорожного движения.

По словам водителя такси, за несколько минут до этого, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

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Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза тела надепа, которая должна установить причину смерти.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”.

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией “Слуга народа” в 206 избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе “За майбутнє”.

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