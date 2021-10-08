В Ярославской области дефицит врачей

Служба исследований hh.ru выяснила, насколько увеличилось количество вакансий для врачей-специалистов и сколько им готовы платить.

С начала года в России было открыто более 170 тысяч вакансий для лечащих врачей, это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в два раза – чем за тот же период допандемийного 2019 года. А за последний месяц размещено 24 тысяч вакансий лечащих врачей. Больше всего вакансий открыто в Москве и области – 18%, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 10% всех вакансий для врачей.

В Ярославской области за последний месяц было открыто порядка 340 вакансий врачей различных специализаций.

В целом по стране лечащий врач-специалист может рассчитывать на зарплату в 52,7 тыс. рублей, в Ярославской области – на 50 тысяч рублей.

Из-за пандемии и ее последствий спрос на весь медицинский персонал, особенно на врачей, увеличился в несколько раз. «Медицина, фармацевтика» является одной из самых дефицитных профессиональных областей. По России в целом одну вакансию здесь приходится 1,5 резюме, в Ярославской области – всего 0,9 резюме на вакансию, что говорит о серьезном дефиците кадров. Норма для рынка труда – 5-6 резюме на вакансию.

– Борьба за медиков, особенно за квалифицированных врачей-специалистов, идет сейчас не только внутри одного региона или федерального округа. Дефицитных и опытных медиков приглашают работодатели из других регионов, предлагая им достаточно высокую зарплату, дополнительные бонусы (например, служебное жилье или компенсацию за него, подъемные, премии) и помощь в переезде. Пример – врач травматолог-ортопед (в Р. Карелия, г. Сегежа) или врач-терапевт (г. Ишим). А еще предложения для врачей также регулярно попадают в ТОП самых «дорогих» вакансий месяца, – комментирует Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

Самую высокую в регионе зарплату сегодня предлагают врачу-неврологу (от 80 000 до 130 000 руб. на руки), врачу-оториноларингологу (от 120 000 руб. до вычета налогов), врачу-терапевту участковому (от 100 000 руб. на руки), врачу-рентгенологу (от 50 000 руб. до вычета налогов).