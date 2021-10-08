В США создали двуногого летающего робота

Новая автономная машина предназначена для выполнения ряда технологических операций на строительства и при исследовании труднодоступных мест, поясняют разработчики из калифорнийского технологического института.

Речь идет о двуногом роботе, способном летать и делать ту работу, которая опасна для человека. Умная машина получила название LEONARDO.

В нижней части конструкция напоминает гуманоида – есть две ноги. А сверху робот похож на обыкновенный дрон. Таким образом, он может как ходить по поверхности, так и летать. Робот сохраняет способность выполнять операции в условиях очень высоких и очень низких температур. Демонстрируя его потенциальные возможности, создатели заставили свое детище покататься на скейтборде.