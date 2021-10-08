NASA проведет эксперимент по изменению траектории астероида

Как сообщают представители NASA, уже в ноябре специалисты аэрокосмического агентства проведут эксперимент, в процессе которого испытают предложенную методику изменения траектории астероида.

Такая операция наверняка понадобится человечеству в будущем, ведь количество небесных тел, угрожающих столкновения с Землей, огромно. Испытания проведут на астероиде Дидим, у которого, кстати, есть спутник.

Представители NASA устроят данной системе столкновение с искусственным аппаратом, которые врежется в астероид на скорости 24 тысячи километров в час. Задача эксперимента состоит в том, чтобы убедиться в правильности предварительных расчетов. К сожалению, практика не всегда совпадает с теорией, говорят ученые. Поэтому и необходимы такие испытания.